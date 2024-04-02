В НАТО предложили создать пятилетний фонд поддержки Украины в $100 млрд – Bloomberg

Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов в помощь Украине, его могут утвердить летом на саммите альянса в Вашингтоне

Йенс Столтенберг (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Лидеры НАТО могут создать пятилетний фонд помощи Украине на сумму $100 млрд, для этого предложение должны одобрить 32 страны-члена Североатлантического альянса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

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Как сообщили в издании, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд для военной помощи Украине в рамках пакета, который должен быть подписан лидерами Альянса, когда те соберутся на саммит в Вашингтоне в июле.

Члены Альянса, по словам собеседников журналистов, до сих пор обсуждают предложение Столтенберга и механизмы учета денежных взносов, в частности, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме.

Однако до того, как в НАТО придут к консенсусу относительно предложения, условия договора, скорее всего, изменятся, утверждают собеседники.

В качестве части пакета помощи НАТО также может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по обороне. Эта группа координирует поставки оружия около 50 государств в Украину, отметили собеседники.

Если союзники поддержат предложение Столтенберга, это будет означать "изменение парадигмы военного Альянса", ранее дистанцировавшегося от большей вовлеченности в поддержку Украины в широкомасштабной войне, подытожили в информагентстве.