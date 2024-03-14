Столтенберг: Союзники можуть надавати Україні більше зброї, але потрібна політична воля

За словами генсека НАТО, у європейських союзників є спроможності та економічні можливості більше допомагати Україні

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники можуть надавати Україні більше допомоги, зокрема артилерійських снарядів, але для цього потрібна політична воля. Його цитує DW.

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На думку Столтенберга, союзники по НАТО роблять недостатньо для Києва, в той час, коли українські Збройні Сили потребують більше артилерійських снарядів.

"Безпрецедентна допомога від союзників по НАТО допомогла Україні вижити як незалежній державі. Але Україна потребує ще більшої підтримки, і вона потрібна їй зараз <...> Союзники по НАТО не надають Україні досить боєприпасів, і це має наслідки на полі бою кожного дня", – висловився генсек Альянсу.

За його словами, це одна з причин, чому російська окупаційна армія змогла досягти певного прогресу на полі бою протягом останніх тижнів і місяців.

"У нас є спроможність, економічні можливості, щоб бути здатними забезпечити Україну тим, що їй потрібно. Це питання політичної волі. Потрібно ухвалити рішення і визначити пріоритетом підтримку України", – резюмував Столтенберг.

17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України. До чеської ініціативи приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

За словами Томаша Пояра, радника прем'єра Чехії Фіали, снаряди, які будуть закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть постачати в Україну на початку літа.

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