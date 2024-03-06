Німеччина дасть "тризначну мільйонну суму" на артснаряди для ЗСУ

Точна сума, яку країна виділить на закупівлю боєприпасів для України, не називається

Штеффен Гебештрайт (Фото: уряд Німеччини)

Німеччина візьме участь у чеській ініціативі щодо закупівлі 800 000 артилерійських снарядів на потреби української армії. Про це повідомив прессекретар уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, цитує видання Tagesschau.

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За його словами, уряд вносить "тризначну мільйонну суму" в чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України. Скільки саме грошей надасть Німеччина, Гебештрайт не уточнив.

17 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції президент Чехії Петр Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування. Йдеться про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, які були знайдені в третіх країнах.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував чеську ініціативу – заявив, що члени Альянсу закуповують снаряди у "близьких партнерів" в Азії, це дозволяє їм поповнювати власні запаси та брати з них допомогу для України.