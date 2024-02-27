Нідерланди виділяють понад €100 млн для закупівлі артснарядів для України з-за кордону

Минулого тижня з ініціативою закупити снаряди для України з-за кордону виступив президент Чехії Петр Павел. Для цього, сказав він, потрібне фінансування

Марк Рютте (Фото: ОП)

Нідерланди виділять понад €100 млн, за допомогою яких профінансують постачання сотень тисяч боєприпасів, які Чехія знайшла для України. Про це прем'єр країни Марк Рютте заявив на своїй сторінці у X.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Перш за все важливо, щоб ми виконали те, що обіцяли. І подивіться, що ще ми можемо. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на чеську ініціативу зі швидкого доставлення сотень тисяч артилерійських снарядів до України", – написав він.

Крім того, Рютте анонсував укладання безпекової угоди з Україною, щоб підтримувати її протягом 10 наступних років.

"Ми знаємо, що Путін готується до тривалої війни. Нам потрібно продовжувати показувати, що ми непохитні і що час не на його боці", — сказав Рютте.

29 січня Нідерланди виділили 87 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України.

17 лютого 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов джерела постачання боєприпасів для України з-за кордону. "Це можна зробити за кілька тижнів, але потрібне фінансування", – сказав він.

Читайте також: Зеленський: Є рішення про додаткову підтримку від Данії, Нідерландів, Чехії