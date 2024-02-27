Нідерланди виділяють понад €100 млн для закупівлі артснарядів для України з-за кордону
Нідерланди виділять понад €100 млн, за допомогою яких профінансують постачання сотень тисяч боєприпасів, які Чехія знайшла для України. Про це прем'єр країни Марк Рютте заявив на своїй сторінці у X.
"Перш за все важливо, щоб ми виконали те, що обіцяли. І подивіться, що ще ми можемо. Саме тому Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на чеську ініціативу зі швидкого доставлення сотень тисяч артилерійських снарядів до України", – написав він.
Крім того, Рютте анонсував укладання безпекової угоди з Україною, щоб підтримувати її протягом 10 наступних років.
"Ми знаємо, що Путін готується до тривалої війни. Нам потрібно продовжувати показувати, що ми непохитні і що час не на його боці", — сказав Рютте.
29 січня Нідерланди виділили 87 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України.
- 17 лютого 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов джерела постачання боєприпасів для України з-за кордону. "Це можна зробити за кілька тижнів, але потрібне фінансування", – сказав він.
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