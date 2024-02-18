Президент Володимир Зеленський за підсумками безпекової конференції у Мюнхені оголосив, що Україна отримає додаткову допомогу від Данії, Нідерландів і Чехії. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Президент назвав участь України у цьогорічній конференції "дуже результативною".

"Наш український погляд на світовий порядок денний був підтриманий партнерами. Я провів перемовини з лідерами Данії, Нідерландів, Чехії – маємо рішення про додаткову підтримку", – сказав Зеленський.

Також він провів розмову із лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сказав, що це була "як завжди, хороша продуктивна розмова, яка може зміцнити обидва наші народи та весь регіон".

У президента були зустрічі і з представниками інших країн та американськими конгресменами.

"І кожна така розмова максимально чітко підтверджувала ключовий сенс: саме Україна може зупинити Путіна й створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив. Але, щоб Україна могла досягти цього успіху – захистити свою землю, своїх людей і нашу спільну правду, усіх у вільному світі, – Україна не має залишитися наодинці", – наголосив Зеленський.

Під час безпекової конференції в Мюнхені Зеленський зв'язався з Байденом. Вони обговорили ситуацію на фронті та питання схвалення Конгресом США додаткового фінансування допомоги Україні.

Зеленський наголосив, що Байден знає деталі щодо ситуації в Авдіївці і визнає, що відведення українських військ – результат послаблення допомоги зброєю.

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