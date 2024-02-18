Президент Владимир Зеленский по итогам конференции по безопасности в Мюнхене объявил, что Украина получит дополнительную помощь от Дании, Нидерландов и Чехии. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент назвал участие Украины в конференции в этом году "очень результативным".

"Наш украинский взгляд на мировую повестку дня был поддержан партнерами. Я провел переговоры с лидерами Дании, Нидерландов, Чехии – имеем решения о дополнительной поддержке", – сказал Зеленский.

Также он провел разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сказал, что это был "как всегда, хороший продуктивный разговор, который может укрепить оба наших народа и весь регион".

У президента были встречи и с представителями других стран, а также с американскими конгрессменами.

"И каждый такой разговор максимально четко подтверждал ключевой смысл: именно Украина может остановить Путина и создать такие условия, чтобы он был наказан за все зло, которое натворил. Но, чтобы Украина могла добиться этого успеха – защитить свою землю, своих людей и нашу общую правду, всех в свободном мире, – Украина не должна остаться наедине", – подчеркнул Зеленский.

Во время конференции в Мюнхене Зеленский связался с Байденом. Они обсудили ситуацию на фронте и одобрение Конгрессом США дополнительного финансирования помощи Украине.

Зеленский подчеркнул, что Байден знает детали ситуации в Авдеевке и признает, что отвод украинских войск – результат ослабления помощи оружием.

Читайте также: Президент Чехии: Мы ищем боеприпасы для ВСУ во всем мире, сейчас нашли 800 000