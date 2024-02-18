Зеленский: Есть решения о дополнительной поддержке от Дании, Нидерландов, Чехии
Президент Владимир Зеленский по итогам конференции по безопасности в Мюнхене объявил, что Украина получит дополнительную помощь от Дании, Нидерландов и Чехии. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
Президент назвал участие Украины в конференции в этом году "очень результативным".
"Наш украинский взгляд на мировую повестку дня был поддержан партнерами. Я провел переговоры с лидерами Дании, Нидерландов, Чехии – имеем решения о дополнительной поддержке", – сказал Зеленский.
Также он провел разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сказал, что это был "как всегда, хороший продуктивный разговор, который может укрепить оба наших народа и весь регион".
У президента были встречи и с представителями других стран, а также с американскими конгрессменами.
"И каждый такой разговор максимально четко подтверждал ключевой смысл: именно Украина может остановить Путина и создать такие условия, чтобы он был наказан за все зло, которое натворил. Но, чтобы Украина могла добиться этого успеха – защитить свою землю, своих людей и нашу общую правду, всех в свободном мире, – Украина не должна остаться наедине", – подчеркнул Зеленский.
- Во время конференции в Мюнхене Зеленский связался с Байденом. Они обсудили ситуацию на фронте и одобрение Конгрессом США дополнительного финансирования помощи Украине.
- Зеленский подчеркнул, что Байден знает детали ситуации в Авдеевке и признает, что отвод украинских войск – результат ослабления помощи оружием.
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