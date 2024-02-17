Зеленський: Байден знає деталі про Авдіївку. Визнає – це результат послаблення допомоги

Коментуючи ситуацію з відведенням війск, Зеленський запевнив, що "ми все повернемо і нічого цим вбивцям не віддамо"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент США Джо Байден знає деталі операції з виведення українських сил із Авдіївки і визнає, що це стало результатом послаблення допомоги з боку Штатів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в коментарі журналістці телемарафону.

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Після телефонної розмови з Байденом Зеленський повідомив, що американський лідер запевнив його: зробить все, щоб у Штатах був позитивний результат щодо схвалення додаткового фінансування допомоги Україні.

Коментуючи ситуацію із Авдіївкою, Зеленський повідомив, що Байден знає деталі: "Тому я і кажу, що вони – близькі нам союзники, а не десь там, за океаном. І він визнає, що послаблення допомоги зброєю Україні – це результат той, що вийшов з Авдіївкою. І всі визнають".

При цьому Зеленський наголосив, що радий рішенню військового командування відвести війська заради збереження життів українських воїнів.

"Ми все повернемо. Ми нічого цим вбивцям не віддамо. Це факт абсолютний, я в цьому впевнений. Головне, щоб ми всі були в цьому впевнені – щоденно. І перемога буде", - додав Зеленський.

17 лютого Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки. Зеленський назвав це рішення правильним.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський зазначив, що виведення українських підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон до російських окупантів. У 3 ОШБр кажуть, що в них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон - не на рівні підрозділів, взводів і відділень, як про це заявляють росіяни.

Спецпризначенці ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони забезпечували евакуаційний коридор для виведення військ.

Станом на вечір 17 лютого операція з виходу українських сил ще триває, повідомили у 3 ОШБр.

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