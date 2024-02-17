Зеленский: Байден знает детали об Авдеевке. Признает – это результат ослабления помощи

Комментируя ситуацию с отводом войск, Зеленский заверил, что "мы все вернем и ничего этим убийцам не отдадим"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент США Джо Байден знает детали операции по выводу украинских сил из Авдеевки и признает, что это стало результатом ослабления помощи со стороны Штатов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистке телемарафона.

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После телефонного разговора с Байденом Зеленский сообщил, что американский лидер заверил его: сделает все, чтобы в Штатах был положительный результат по одобрению дополнительного финансирования помощи Украине.

Комментируя ситуацию с Авдеевкой, Зеленский сообщил, что Байден знает детали: "Поэтому я и говорю, что они – близкие нам союзники, а не где-то там, за океаном. И он признает, что ослабление помощи оружием Украине – это результат тот, что вышел с Авдеевкой. И все признают".

При этом Зеленский подчеркнул, что рад решению военного командования отвести войска ради сохранения жизней украинских воинов.

"Мы все вернем. Мы ничего этим убийцам не отдадим. Это факт абсолютный, я в этом уверен. Главное, чтобы мы все были в этом уверены – ежедневно. И победа будет", - добавил Зеленский.

17 февраля Сырский объявил, что в целях сохранения жизней украинских военных было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки. Зеленский назвал это решение правильным.

Командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский отметил, что вывод украинских подразделений происходил с учетом разных сценариев, однако часть военных попала в плен к российским оккупантам. В 3 ОШБр говорят, что у них были лишь единичные случаи попадания в плен – не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

Спецназовцы ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны обеспечивали эвакуационный коридор для вывода войск.

По состоянию на вечер 17 февраля операция по выходу украинских сил продолжается, сообщили в 3 ОШБр.

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