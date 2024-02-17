Президент Чехії: Ми шукаємо боєприпаси для ЗСУ в усьому світі, наразі знайшли 800 000

Павел заявив про пів мільйона снарядів калібру 155 мм і 300 000 снарядів калібру 122 мм, які ЗСУ можуть отримати за кілька тижнів, якщо буде фінансування

Петр Павел (Скриншот з відео)

Президент Чехії Петр Павел заявив про необхідність шукати зброю і боєприпаси для України "звідусіль" і повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування. Про це він сказав на "Українському ланчі" у Мюнхені.

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Він наголосив: попри помилки РФ на початку повномасштабної війни, наразі росіяни вивчили багато уроків та почали краще розуміти тактику українських сил. Також у РФ перейшли до більшого виробництва зброї та набоїв.

Петр Павел заявив, що треба забезпечити надання Україні зброї та боєприпасів "з усіх можливих джерел".

"Наведу приклад своєї країни. Ми зараз шукаємо обладнання і боєприпаси в усьому світі, працюємо з партнерами з НАТО. Хочу сказати про Данію, Нідерланди та Канаду – ми з ними домовилися таким чином, щоб ми могли поєднати й ресурси, й ноу-хау, щоб надати Україні обладнання з третіх країн", – сказав Петр Павел.

Він зазначив, що початково обладнання може бути передислоковане до Чехії для переоснащення і подальшого відправлення до України.

Що стосується боєприпасів, Петр Павел сказав: "Наразі ми знайшли пів мільйона снарядів калібру 155 мм і ще 300 000 снарядів калібру 122 мм, які зможемо переправити за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів у США, Німеччині, Швеції тощо".

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

7 лютого Боррель заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40%, і Україна може отримати від ЄС понад 1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

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