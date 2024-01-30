Україна має перейти в оборону та обмежити наступ, але і для цього потрібна зброя – Павел

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Західні союзники рекомендують українській армії обмежити наступальні дії та посилити оборону, оскільки Україна, на відміну від Росії, наразі має обмежені можливості дій на полі бою. Про це в інтерв'ю польському мовнику TVN24 заявив президент Чехії Петр Павел.

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За словами Павла, для цього Києву потрібна не лише суто оборонна зброя, а й така, яка перешкоджатиме постачанню російської армії, наприклад, артилерія чи крилаті ракети більшої дальності, а також західні винищувачі F-16.

"Лише баланс сил може дати обом сторонам зрозуміти, що подальших успіхів вони не досягнуть і що настав час для переговорів", – додав чеський лідер.

Наприкінці листопада 2023 року Павел заявив, що західні партнери не виконали обіцянку щодо забезпечення озброєннями наступу України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у 2024 році Україна має здобути перевагу в повітрі.

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