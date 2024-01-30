Украина должна перейти в оборону и ограничить наступление, для этого нужно оружие – Павел

По словам президента Чехии, Украине нужно в частности дальнобойное оружие и истребители

Фото: ЕРА/Julien Warnand

Западные союзники рекомендуют украинской армии ограничить наступательные действия и усилить оборону, поскольку Украина, в отличие от России, имеет ограниченные возможности действий на поле боя. Об этом в интервью польскому вещателю TVN24 заявил президент Чехии Петр Павел.

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По словам Павла, для этого Киеву нужно не только чисто оборонительное оружие, но и препятствовать поставкам российской армии, например, артиллерия или крылатые ракеты большей дальности, а также западные истребители F-16.

"Только баланс сил может дать обеим сторонам понять, что дальнейших успехов они не достигнут и что пришло время для переговоров", – добавил чешский лидер.

В конце ноября 2023 года Павел заявил, что западные партнеры не выполнили обещание по обеспечению вооружениями наступления Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в 2024 году Украина должна получить преимущество в воздухе.

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