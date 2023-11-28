Президент Чехії: Україна не отримала зброї для великого наступу. Ми не виконали обіцянку

Президент Чехії Петр Павел заявив, що західні партнери не виконали обіцянку щодо забезпечення озброєннями наступу України. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Corriere della Sera.

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За його словами, західних постачань військової техніки недостатньо, щоб Україна могла продовжувати операцію високої інтенсивності.

"Ми не виконали своїх обіцянок забезпечити українців артилерійськими боєприпасами, підготовка до F-16 йде не так швидко, як хотілося б", – сказав Павел.

Він зазначив, що після постачання ракет Storm Shadow і SCALP від ​​Великої Британії та Франції Україна розраховувала отримати німецькі TAURUS, але Берлін відмовився постачати їх.

"Чесно кажучи, я думаю, що не всі вірили, що Україна зможе витримати тиск: готовність деяких країн надати краще обладнання з часом зросла, дивлячись на рішучість і сміливість українців. З нашого досвіду ми знаємо, що єдина мова, яку розуміє Росія, — це мова сили. Також необхідно буде, очевидно, вийти на таку стадію, на якій можна буде дискутувати з Москвою, але це має відбуватися в рамках міжнародних правил та законів, а не на умовах, нав'язаних Путіним", – заявив чеський лідер.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив на зустрічі з керівниками дипломатичних місій країни, що Вільнюс "не має права на втому від війни" і закликав мобілізувати міжнародну підтримку України.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала "значне розширення" підтримки України всупереч сподіванням Кремля на протилежне.

8 листопада в Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

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