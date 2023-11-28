Президент Чехии: ВСУ не получили оружие для крупного наступления. Мы не выполнили обещание
Президент Чехии Петр Павел заявил, что западные партнеры не выполнили обещание по обеспечению вооружениями наступления Украины. Об этом он сказал в интервью газете Corriere della Sera.
"Мы не выполнили свои обещания обеспечить украинцев артиллерийскими боеприпасами, подготовка к F-16 идет не так быстро, как хотелось бы", — сказал Павел.
Он отметил, что после поставок ракет Storm Shadow и SCALP от Великобритании и Франции, Украина рассчитывала получить немецкие TAURUS, но Берлин отказался поставлять их.
"Честно говоря, я думаю, что не все верили, что Украина сможет выдержать давление: готовность некоторых стран предоставить лучшее оборудование со временем выросла, глядя на решимость и смелость украинцев. Из нашего опыта мы знаем, что единственный язык, который понимает Россия, — это язык силы. Также необходимо будет, очевидно, выйти на такую стадию, на которой можно будет дискутировать с Москвой, но это должно происходить в рамках международных правил и законов, а не на условиях, навязанных Путиным", — заявил чешский лидер.
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