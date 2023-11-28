Президент Чехии: ВСУ не получили оружие для крупного наступления. Мы не выполнили обещание

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Президент Чехии Петр Павел заявил, что западные партнеры не выполнили обещание по обеспечению вооружениями наступления Украины. Об этом он сказал в интервью газете Corriere della Sera.

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По его словам, западных поставок военной техники недостаточно, чтобы Украина могла продолжать операцию высокой интенсивности.

"Мы не выполнили свои обещания обеспечить украинцев артиллерийскими боеприпасами, подготовка к F-16 идет не так быстро, как хотелось бы", — сказал Павел.

Он отметил, что после поставок ракет Storm Shadow и SCALP от Великобритании и Франции, Украина рассчитывала получить немецкие TAURUS, но Берлин отказался поставлять их.

"Честно говоря, я думаю, что не все верили, что Украина сможет выдержать давление: готовность некоторых стран предоставить лучшее оборудование со временем выросла, глядя на решимость и смелость украинцев. Из нашего опыта мы знаем, что единственный язык, который понимает Россия, — это язык силы. Также необходимо будет, очевидно, выйти на такую ​​стадию, на которой можно будет дискутировать с Москвой, но это должно происходить в рамках международных правил и законов, а не на условиях, навязанных Путиным", — заявил чешский лидер.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на встрече с руководителями дипломатических миссий страны, что Вильнюс "не имеет права на усталость от войны", и призвал мобилизовать международную поддержку Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала "значительное расширение" поддержки Украины вопреки надеждам Кремля на обратное.

8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

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