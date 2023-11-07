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Президент Литвы: Мы не можем устать от войны, значение Украины – экзистенциальное

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 13:59
Президент Литвы: Мы не можем устать от войны, значение Украины – экзистенциальное - Фото
Гитанас Науседа (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на встрече с руководителями дипломатических миссий страны, что Вильнюс "не имеет права на усталость от войны" и призвал мобилизовать международную поддержку Украины.

"Значение Украины для нас было, есть и будет экзистенциальным. И все усилия дипломатической службы должны быть сосредоточены на этом приоритете. Усталость от войны нельзя допустить, несмотря ни на что", – сказал он.

Науседа добавил, что Литва должна "последовательно мобилизовать всестороннюю международную поддержку Украины, поднимать вопросы ответственности России за агрессию и военные преступления, а также сохранять евроатлантическую перспективу Украины в международной повестке дня".

По мнению президента, новые конфликты, разгорающиеся в разных частях света, отвлекают внимание международного сообщества от российской агрессии в Украине и в целом от агрессивных намерений России в сфере внешней политики.

  • 27 сентября стало известно, что ВМС Литвы передали Украине комплекты радиолокационного оборудования для морского наблюдения.
  • 29 сентября новостное агентство Reuters писало, что группа стран-членов Европейского Союза, среди которых Литва, заказала 155-мм снаряды для Украины.
  • В октябре Литва заявила, что передаст Украине две пусковые установки ЗРК NASAMS. Сегодня президент Зеленский заявил, что две такие системы заступили на боевое дежурство в Украине. Неизвестно, от Литвы ли они.

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Милана Головань
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