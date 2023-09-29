Reuters: Семь стран Евросоюза заказали боеприпасы для Украины. Среди них — Литва

Группа стран-членов Европейского Союза, среди которых есть Литва, заказала снаряды для Украины для пополнения запасов Сил обороны. Об этом сообщает Reuters.

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Издание пишет, что заказы касались 155 мм снарядов для артиллерии, а осуществляло их Европейское оборонное агентство (EDA).

Стоимость закупок по этой схеме составляет два миллиарда евро. Ее запустили еще в марте, чтобы предоставить для ВСУ один миллион артиллерийских снарядов до конца текущего года.

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СМИ обратились с запросом к EDA, чтобы уточнить детали соглашений и узнать, какие страны входят в эту группу. Однако в агентстве отказались комментировать какую-либо информацию, ссылаясь на конфиденциальность информации.

В EDA сообщили, что в эту схему, действительно, входят семь стран ЕС, однако не уточнили, какие именно государства входят в эту группу.

Позже только министерство обороны Литвы подтвердило для Reuters, что входит в эту группу из семи стран-членов ЕС.

28 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО имеет рамочные контракты на сумму в 2,5 млрд для закупки боеприпасов.

29 сентября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что украинский ВПК работает на полную мощность.

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