У НАТО есть контракты на закупку боеприпасов на $2,5 млрд – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса рамочные контракты на сумму $2,5 млрд для пополнения запасов стран-участниц. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По словам Столтенберга, у НАТО есть "всеобъемлющие рамочные контракты с оружейными компаниями" на сумму 2,4 млрд евро (около $2,53 млрд) на получение боеприпасов.

Он подчеркнул, что такие контракты позволят членам НАТО пополнить свои исчерпанные запасы, а также продолжат снабжать Украину боеприпасами.

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Генсек НАТО добавил, что именно предоставление боеприпасов является "ключевым фактором в войне".

28 сентября Столтенберг приехал с неанонсированным визитом в Киев. Он встретился с Зеленским, обсудили вопросы усиления ПВО.

Также в Украину прибыл министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Позже французские медиа сообщили, что в Киев приехал глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню.

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