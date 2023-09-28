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У НАТО есть контракты на закупку боеприпасов на $2,5 млрд – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 17:35
У НАТО есть контракты на закупку боеприпасов на $2,5 млрд – Столтенберг - Фото
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (фото – International Summit Cities and Regions)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса рамочные контракты на сумму $2,5 млрд для пополнения запасов стран-участниц. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По словам Столтенберга, у НАТО есть "всеобъемлющие рамочные контракты с оружейными компаниями" на сумму 2,4 млрд евро (около $2,53 млрд) на получение боеприпасов.

Он подчеркнул, что такие контракты позволят членам НАТО пополнить свои исчерпанные запасы, а также продолжат снабжать Украину боеприпасами.

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Генсек НАТО добавил, что именно предоставление боеприпасов является "ключевым фактором в войне".

  • 28 сентября Столтенберг приехал с неанонсированным визитом в Киев. Он встретился с Зеленским, обсудили вопросы усиления ПВО.
  • Также в Украину прибыл министр обороны Великобритании Грант Шаппс.
  • Позже французские медиа сообщили, что в Киев приехал глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню.
Калинин Артемий
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