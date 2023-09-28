UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новости | В Киев приехал генсек НАТО — фото

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 13:33
В Киев приехал генсек НАТО — фото - Фото
Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба НАТО)

С утра 28 сентября генеральный секретарь Организации Североатлантического Договора (НАТО) Йенс Столтенберг находится с необъявленным заранее визитом в Киеве. У него была встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Фотографии Столтенберга и Зеленского опубликовал фотограф Ян Доброносов:

По соображениям безопасности LIGA.net не сообщила утром о визите генсека НАТО, но после того, как эта информация раскрыта, больше нет нужды соблюдать молчание.

В Офисе президента сообщили LIGA.net, что после встречи с Зеленским оба вышли на брифинг. Он уже закончился. Стороны обсудили усиление ПВО.

Новость дополняется...

Читайте также: Генсек НАТО о "вступлении в обмен на территории": Только украинцы решают, что приемлемо

Кроме того, утром у Зеленского была "содержательная встреча" с новым министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, впервые посетившим Киев в этом статусе. Президент поблагодарил представителя союзников за "мощную финансовую, оборонную, гуманитарную поддержку", добавив, что сотрудничество в военной сфере "значительно" расширяет возможности украинских воинов на поле боя.

Судя по видео встречи, вместе с Шаппсом в Киев прибыл и британский адмирал Тони Радакин, начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании. На встрече в Офисе президента присутствовал глава военной разведки Кирилл Буданов и министр обороны Рустем Умеров.

У себя в X глава МО союзников сообщил, что приехал, "чтобы задать президенту вопрос, что ему нужно для победы". Он заверил, что поддержка из Лондона "остается непоколебимой", и страна-союзник будет "неустанно работать над тем, чтобы объединить наших партнеров и помочь Украине победить".

На встрече среди прочих тем обсудили усиление украинской противовоздушной обороны перед зимой.

Также в Киеве сегодня и министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Вместе с ним прибыли и 20 представителей оборонной промышленности страны.

Читайте также: Смерть в аптечках. Почему молчит командование медицинских сил ВСУ

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визитВладимир ЗеленскийВеликобританиявойнапереговорыйенс столтенбергтони радакинэнтони радакинГрант Шаппс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 