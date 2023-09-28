С утра 28 сентября генеральный секретарь Организации Североатлантического Договора (НАТО) Йенс Столтенберг находится с необъявленным заранее визитом в Киеве. У него была встреча с президентом Владимиром Зеленским.

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Фотографии Столтенберга и Зеленского опубликовал фотограф Ян Доброносов:

По соображениям безопасности LIGA.net не сообщила утром о визите генсека НАТО, но после того, как эта информация раскрыта, больше нет нужды соблюдать молчание.

В Офисе президента сообщили LIGA.net, что после встречи с Зеленским оба вышли на брифинг. Он уже закончился. Стороны обсудили усиление ПВО.

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Кроме того, утром у Зеленского была "содержательная встреча" с новым министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, впервые посетившим Киев в этом статусе. Президент поблагодарил представителя союзников за "мощную финансовую, оборонную, гуманитарную поддержку", добавив, что сотрудничество в военной сфере "значительно" расширяет возможности украинских воинов на поле боя.

Судя по видео встречи, вместе с Шаппсом в Киев прибыл и британский адмирал Тони Радакин, начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании. На встрече в Офисе президента присутствовал глава военной разведки Кирилл Буданов и министр обороны Рустем Умеров.

У себя в X глава МО союзников сообщил, что приехал, "чтобы задать президенту вопрос, что ему нужно для победы". Он заверил, что поддержка из Лондона "остается непоколебимой", и страна-союзник будет "неустанно работать над тем, чтобы объединить наших партнеров и помочь Украине победить".

На встрече среди прочих тем обсудили усиление украинской противовоздушной обороны перед зимой.

Также в Киеве сегодня и министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Вместе с ним прибыли и 20 представителей оборонной промышленности страны.

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