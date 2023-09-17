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Столтенберг призвал мир готовиться к долгой войне России против Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2023, 11:31
Столтенберг призвал мир готовиться к долгой войне России против Украины - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: ЭРА)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал мир готовиться к длительной войне России против Украины. Об этом он сказал в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke.

По его словам, "большинство войн продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они начинались", поэтому Альянс должен готовиться к долгой войне в Украине.

Столтенберг отметил, что "все бы хотели быстрого мира". Однако, по его мнению, "если украинцы прекратят борьбу, то проиграют, если же россияне сложат оружие, то будет мир".

Генсек НАТО добавил, что по завершении войны Украина должна будет получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия против нее не повторилась.

"Мирное соглашение не должно служить для России передышкой, чтобы оно потом снова напало (на Украину. – Ред.). Мы не можем больше позволить России ставить под угрозу безопасность в Европе. Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет в НАТО", – сказал он.

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.
  • В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили значительное количество пленных.
  • 16 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокопки Запорожской области, вытесняют оттуда кафиров и закрепляются на достигнутых рубежах.

Читайте также: ВСУ штурмуют россиян в трех направлениях, есть успех в районе Клищиевки – карта

Милана Головань
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войнайенс столтенберг
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