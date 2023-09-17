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Столтенберг закликав світ готуватися до довготривалої війни Росії проти України

Этот материал также доступен на русском
17.09.2023, 11:31
Столтенберг закликав світ готуватися до довготривалої війни Росії проти України - Фото
Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав світ готуватися до довготривалої війни Росії проти України. Про це він сказав в інтерв'ю виданню німецької медіагрупи Funke.

За його словами, "більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони починалися", тому Альянс повинен готуватись до довгої війни в Україні.

Столтенберг зазначив, що "всі б хотіли швидкого миру". Однак, на його думку, "якщо українці припинять боротьбу, то програють, якщо ж росіяни складуть зброю, то буде мир".

Генсек НАТО додав, що після завершення війни Україна повинна буде отримати гарантії безпеки, аби російська агресія проти неї не повторилась.

"Мирна угода не повинна слугувати для Росії перепочинком, щоб вона потім знову напала (на Україну. – Ред.). Ми не можемо більше дозволити Росії ставити під загрозу безпеку в Європі. Немає жодних сумнівів, що Україна зрештою буде в НАТО", – сказав він.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
  • У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили значну кількість полонених.
  • 16 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ мають частковий успіх у районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють звідти окупантів та закріплюються на досягнутих рубежах.

Читайте також: ЗСУ штурмують росіян на трьох напрямках, є успіх в районі Кліщіївки – мапа

Мілана Головань
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