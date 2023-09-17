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ЗСУ штурмують росіян на трьох напрямках, є успіх в районі Кліщіївки – мапа

Этот материал также доступен на русском
17.09.2023, 07:38
ЗСУ штурмують росіян на трьох напрямках, є успіх в районі Кліщіївки – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відбили 13 атак російських окупантів в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку; на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські військові утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Курдюмівки та Андріївки.

Карта: deepstate

Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій.

На Мар'їнському напрямку в районі Мар'їнки ворог здійснив 11 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. 

Карта: deepstate

Військові пишуть, що загалом на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують землю. 

ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, завдають окупантам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. 

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та завдавати успішного ураження по тилах противника. 

Українська авіація завдала два удари по пунктах управління, 12 – по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та п'ять – по зенітно-ракетних комплексах противника. 

Ракетники та артилеристи уразили три зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" та п'ять артилерійських засобів противника.

  • 15 вересня Генштаб повідомив, що Сили оборони під час штурмових дій звільнили Андріївку, мали частковий успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
  • У травні командир тактичної групи "Азов" заявив, що воїни 3 ОШБр розгромили підрозділи 72 бригади РФ, повністю знищили дві роти, розбили бригадну розвідку, знищили значну кількість бойових бронемашин та захопили значну кількість полонених.

Читайте також: ЗСУ наступають у районі Вербового на півдні, Росія намагалася біля Ягідного на сході: карта

Мілана Головань
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