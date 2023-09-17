ВСУ штурмуют россиян на трех направлениях, есть успех в районе Клещеевки – карта

Силы обороны отразили 13 атак российских оккупантов в районе Клещеевки на Бахмутском направлении; на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские военные удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Курдюмовки и Андреевки.

Силы обороны имеют успех в районе Клещеевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций.

На Марьинском направлении в районе Марьинки враг предпринял 11 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Военные пишут, что в целом на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают землю.

ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении, наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.

Украинская авиация нанесла два удара по пунктам управления, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и пять – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетчики и артиллеристы поразили три зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" и пять артиллерийских средств противника.

15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.

В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили значительное количество пленных.

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