ВСУ штурмуют россиян на трех направлениях, есть успех в районе Клещеевки – карта
Силы обороны отразили 13 атак российских оккупантов в районе Клещеевки на Бахмутском направлении; на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские военные удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районах Курдюмовки и Андреевки.
Силы обороны имеют успех в районе Клещеевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций.
На Марьинском направлении в районе Марьинки враг предпринял 11 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.
Военные пишут, что в целом на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают землю.
ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении, наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.
На Херсонском направлении украинские воины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и наносить успешное поражение по тылам противника.
Украинская авиация нанесла два удара по пунктам управления, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и пять – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Ракетчики и артиллеристы поразили три зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1" и пять артиллерийских средств противника.
- 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий освободили Андреевку, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.
- В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили значительное количество пленных.
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