З ранку 28 вересня генеральний секретар Організації Північноатлантичного Договору (НАТО) Єнс Столтенберг перебуває з неоголошеним наперед візитом у Києві. У нього була зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

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Фотографії Столтенберга та Зеленського опублікував фотограф Ян Доброносов:

З міркувань безпеки LIGA.net не повідомила вранці про візит генсека НАТО, але після того, як цю інформацію було розкрито, більше немає потреби дотримуватись мовчання.

В Офісі президента повідомили LIGA.net, що після зустрічі із Зеленським обидва вийшли на брифінг. Він уже скінчився. Сторони обговорили посилення ППО.

Крім того, вранці Зеленський мав "змістовну зустріч" із новим міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, який вперше в цьому статусі відвідав Київ. Президент подякував представнику союзників за "потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку", додавши, що співпраця у військовій сфері "значно" розширює можливості українських воїнів на полі бою.

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Судячи із відео зустрічі, разом із Шаппсом до Києва прибув і британський адмірал Тоні Радакін, начальник Штабу оборони Збройних сил Великої Британії. На зустрічі в Офісі президента були присутні глава військової розвідки Кирило Буданов і міністр оборони Рустем Умєров.

У себе в X глава МО союзників повідомив, що приїхав, "щоб поставити президенту питання, що йому потрібно для перемоги". Він запевнив, що підтримка з Лондона "залишається непохитною", і країна-союзник "невпинно працюватиме над тим, щоб об'єднати наших партнерів і допомогти Україні перемогти".

На зустрічі серед інших тем було обговорено посилення української протиповітряної оборони перед зимою.

Також у Києві сьогодні і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Разом із ним прибули і 20 представників оборонної промисловості країни.

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