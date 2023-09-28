RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський вперше зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії – фото, відео видео

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 09:04
Відео: Володимир Зеленський
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Вбивство у Дніпрі. З'явилось відео з автівки, ведеться слідство
Поліція опублікувала відео з бодикамер патрульних у Дніпрі: кадри суперечки та стрілянини
Поліція опублікувала відео з бодикамер патрульних у Дніпрі: кадри суперечки та стрілянини

Президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Грантом Шеппсом. Фото та відео глава держави опублікував у соцмережах.

"Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України! Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою", – написав Зеленський під роликом.

Шеппс запевнив, що Лондон продовжуватиме підтримувати Україну.

"Ми відчуваємо ваш біль за все, що відбувається. Ми стоятимемо пліч-о-пліч весь час", — сказав глава британського Міноборони.

Він передав вітання від прем'єр-міністра Ріші Сунака та свого попередника Бена Воллеса.

Фото: ОП

Співрозмовники також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

На зустрічі також були присутні начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр оборони Рустем Умєров. З боку Шеппса - глава штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін.

  • 31 серпня прем'єр Британії Ріші Сунак призначив Шеппса новим міністром оборони. До нього цю посаду очолював Бен Воллес.

Читайте також: Наступник Бена Воллеса у Міноборони Великої Британії – пілот. Що ще LIGA.net розповіли в Англії

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Велика Британіяволодимир зеденськийГрант Шеппс
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 