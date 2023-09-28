Президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Грантом Шеппсом. Фото та відео глава держави опублікував у соцмережах.

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"Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України! Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою", – написав Зеленський під роликом.

Шеппс запевнив, що Лондон продовжуватиме підтримувати Україну.

"Ми відчуваємо ваш біль за все, що відбувається. Ми стоятимемо пліч-о-пліч весь час", — сказав глава британського Міноборони.

Він передав вітання від прем'єр-міністра Ріші Сунака та свого попередника Бена Воллеса.

Співрозмовники також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

На зустрічі також були присутні начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр оборони Рустем Умєров. З боку Шеппса - глава штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін.

31 серпня прем'єр Британії Ріші Сунак призначив Шеппса новим міністром оборони. До нього цю посаду очолював Бен Воллес.

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