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Зеленский впервые встретился с новым министром обороны Великобритании – фото, видео видео

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28.09.2023, 09:04
Видео: Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский впервые встретился с новым министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом. Фото и видео глава государства опубликовал в соцсетях.

"Благодарю за мощную финансовую, оборонную, гуманитарную поддержку Украины! Наше сотрудничество в военной сфере существенно расширяет возможности украинских воинов на поле боя", – написал Зеленский под роликом.

Шэппс заверил, что Лондон продолжит поддерживать Украину.

"Мы чувствуем вашу боль за все, что происходит. Мы будем стоять бок о бок все время", — сказал глава британского Минобороны.

Он передал привет от премьер-министра Риши Сунака и своего предшественника Бена Уоллеса.

Фото: ОП

Собеседники также обсудили вопросы усиления украинской ПВО, что особенно важно накануне зимнего периода.

На встрече также присутствовали начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и министр обороны Рустем Умеров. Со стороны Шэппса – глава штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин.

  • 31 августа премьер Британии Риши Сунак назначил Шэппса новым министром обороны. До него эту должность возглавлял Бен Уоллес.

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Милана Головань
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Владимир ЗеленскийВеликобританияГрант Шэппс
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