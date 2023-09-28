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Слідом за міністром оборони Британії до Києва приїхав і його французький колега: фото

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 12:36
Слідом за міністром оборони Британії до Києва приїхав і його французький колега: фото - Фото
Себастьян Лекорню (фото - EPA)

28 вересня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню прибув з візитом до Києва. Про це повідомляє амбасада Франції в Україні у X.

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Міністр оборони країни розпочав візит зі вшанування українських героїв біля Стіни пам’яті полеглих за Україну.

Подальший розклад французького міністра невідомий.

Le Parisien пише, що разом з Лекорню прибули й 20 представників оборонної промисловості країни. Вони братимуть участь в рамках першого Форуму оборонних стратегій у Києві, на яких запрошено понад 160 представників оборонної галузі з 26 країн світу.

Міністр оборони Франції Лекорню (фото – La France en Ukraine/X)

Україна отримує крилаті ракети Storm Shadow та Scalp від Великої Британії та Франції.

  • Раніше сьогодні до України прибув міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.
Калінін Артемій
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війнаФранціяСебастьян Лекорню
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