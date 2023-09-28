Вслед за министром обороны Британии в Киев приехал и его французский коллега: фото

28 сентября министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает посольство Франции в Украине в X.

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Министр обороны страны начал визит с чествования украинских героев у Стены памяти павших за Украину.

Дальнейшее расписание французского министра неизвестно.

Le Parisien пишет, что вместе с Лекорню прибыли и 20 представителей оборонной промышленности страны. Они будут участвовать в рамках первого Форума оборонных стратегий в Киеве, на которые приглашены более 160 представителей оборонной отрасли из 26 стран мира.

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Ранее сегодня в Украину прибыл министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

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