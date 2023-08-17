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Генсек НАТО про "вступ в обмін на території": Тільки українці вирішують, що є прийнятним

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 14:53
Генсек НАТО про
Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Україна сама вирішує, коли є умови для приєднання до будь-яких переговорів та яке рішення є прийнятним, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на конференції в Норвегії. Він зробив це після заяви глави свого офісу про те, що Україна нібито може вступити до НАТО в обмін на територіальні поступки Росії, передає Reuters.

"Саме українці, і тільки українці, можуть вирішити, коли є умови для переговорів і хто може вирішити за столом переговорів, яке рішення є прийнятним", – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що роль НАТО полягає у підтримці України.

Цю заяву Столтенберг зробив після слів директора його особистого офісу Стіана Єнссена, який припустив, що Україна нібито може отримати членство в Альянсі в обмін на те, щоб віддати частину території РФ. Посадовець заявляв, що це може бути "частиною закінчення війни".

"Його [Єнссена] послання і це моє головне послання, яке є головним посланням НАТО, полягає, по-перше, в тому, що політика НАТО незмінна – ми підтримуємо Україну", – сказав генсек НАТО.

  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів у коментарі LIGA.net, що така пропозиція є "дуже дивною", натомість можна збільшити військову допомогу та "довести цю війну до єдиного справедливого фіналу".
  • 16 серпня Єнссен заявив, що помилився і що не мав так говорити.
  • В адміністрації президента США відповіли, що позиція про те, що Україна нібито може вступити до НАТО в обмін на території, є "неправильною".

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Артем Джеріпа
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війнаНАТОЄнс СтолтенбергперемовинимирСтіан Єнссен
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