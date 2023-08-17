Генсек НАТО о "вступлении в обмен на территории": Только украинцы решают, что приемлемо

Украина сама решает, когда есть условия для присоединения к любым переговорам и какое решение является приемлемым, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Норвегии. Он сделал это после заявления главы своего офиса о том, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территориальные уступки России, передает Reuters.

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"Именно украинцы, и только украинцы, могут решить, когда есть условия для переговоров и кто может решить за столом переговоров, какое решение приемлемо", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что роль НАТО состоит в поддержке Украины.

Это заявление Столтенберг сделал после слов директора его личного офиса Стиана Йенссена, который предположил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе в обмен на то, чтобы отдать часть территории РФ. Чиновник заявлял, что это может быть "частью окончания войны".

"Его [Йенссена] послание и это мое главное послание, которое является главным посланием НАТО, заключается, во-первых, в том, что политика НАТО неизменна – мы поддерживаем Украину", – сказал генсек НАТО.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил в комментарии LIGA.net , что такое предложение "очень странное", а вместо этого можно увеличить военную помощь и "довести эту войну до единого справедливого финала".

, что такое предложение "очень странное", а вместо этого можно увеличить военную помощь и "довести эту войну до единого справедливого финала". 16 августа Йенссен заявил, что ошибся и что не должен был так говорить.

В администрации президента США ответили, что позиция о том, что Украина якобы может вступить в НАТО в обмен на территории, является "неправильной".

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