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Генсек НАТО о "вступлении в обмен на территории": Только украинцы решают, что приемлемо

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 14:53
Генсек НАТО о
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Украина сама решает, когда есть условия для присоединения к любым переговорам и какое решение является приемлемым, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Норвегии. Он сделал это после заявления главы своего офиса о том, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территориальные уступки России, передает Reuters.

"Именно украинцы, и только украинцы, могут решить, когда есть условия для переговоров и кто может решить за столом переговоров, какое решение приемлемо", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что роль НАТО состоит в поддержке Украины.

Это заявление Столтенберг сделал после слов директора его личного офиса Стиана Йенссена, который предположил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе в обмен на то, чтобы отдать часть территории РФ. Чиновник заявлял, что это может быть "частью окончания войны".

"Его [Йенссена] послание и это мое главное послание, которое является главным посланием НАТО, заключается, во-первых, в том, что политика НАТО неизменна – мы поддерживаем Украину", – сказал генсек НАТО.

  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил в комментарии LIGA.net, что такое предложение "очень странное", а вместо этого можно увеличить военную помощь и "довести эту войну до единого справедливого финала".
  • 16 августа Йенссен заявил, что ошибся и что не должен был так говорить.
  • В администрации президента США ответили, что позиция о том, что Украина якобы может вступить в НАТО в обмен на территории, является "неправильной".

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Артём Джерипа
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