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РФ рискует войной с НАТО в Черном море из-за перехвата кораблей – экс-адмирал Ставридис

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 12:40
РФ рискует войной с НАТО в Черном море из-за перехвата кораблей – экс-адмирал Ставридис - Фото
Джеймс Ставридис (Фото: EPA)

Россия рискует разжечь прямую войну с НАТО, перехватывая корабли в международных водах и пытаясь навязать Украине экономический контроль, заявил адмирал США в отставке Джеймс Ставридис. Об этом бывший Верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе рассказал в интервью изданию Politico.

По его словам, эскалация на море, включая высадку россиян на судно Sukru Okan, может заставить партнеров Украины вмешаться, чтобы предотвратить разрушение украинской экономики.

"Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск эскалации этого до войны на море между НАТО и Российской Федерацией. [Альянс] не собирается предоставлять Украине все оружие и деньги, лиш чтобы наблюдать, как Россия душит их экономику незаконной блокадой", – сказал он.

Ставридис назвал российскую тактику по Sukru Okan "равнозначной пиратству", поскольку Кремль прилагает больше усилий, чтобы подорвать торговлю между Украиной и остальной Европой.

"Если Россия начнет захватывать суда или попытается отпугнуть их, я думаю, вероятно, НАТО ответит поддержкой гуманитарного коридора для судоходства", — сказал экс-адмирал.

По его словам, Альянс мог бы защищать суда, следующие в украинский порт "Одесса" и из него "с боевыми самолетами НАТО над головой и, возможно, военными кораблями НАТО в сопровождении".

Также Ставридис заявил, что поддержка со стороны членов НАТО, имеющих выход к Черному морю, будет означать, что "российский Черноморский флот будет превзойден в военном плане".

Среди таких стран НАТО – Турция, Румыния и Болгария.

  • 13 августа российский боевой корабль открыл огонь по турецкому грузовому судну Sukru Okan, которое шло под флагом Палау. Судно не отреагировало на требование российских военных остановиться для досмотра. В результате российский корабль совершил принудительную остановку, а российские военные высадились на судно с вертолета. После проверки судно было отпущено, однако оно изменило свой маршрут и остановилось в одном из румынских портов. Агентство Bloomberg сообщило, что российская атака на судно привела к повышению глобальных цен на пшеницу.
  • 16 августа первое гражданское судно Joseph Schulte прошло через украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта.
  • В конце июля Ставридис заявил, что НАТО и Соединенные Штаты могли бы сопровождать в море грузы с украинским зерном, и у них есть возможности для этого.

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Артём Джерипа
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СШАвойнанатоДжеймс Ставридисзерновой коридорSukru Okan
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