Прорыв блокады. Первый корабль прошел через украинский коридор – можно следить онлайн
Первое гражданское судно прошло через украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Это контейнеровоз Joseph Schulte, идущий под флагом Гонконга, сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Сейчас корабль направляется в пролив Босфор, сообщил президент Владимир Зеленский.
Он назвал это важным шагом для восстановления свободы судоходства в Черном море.
Ранее Украина официально проинформировала Международную морскую организацию о работе этого коридора, отметил президент.
"ИМО еще раз подтвердила суверенные права Украины на регулирование навигации и призвала Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции", – написал Зеленский.
Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2023
Раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську…
Глава Мининфраструктуры сообщил, что контейнеровоз находился в порту Одессы с 23 февраля 2022 года.
На борту судна имеется более 30 000 тонн груза – 2114 контейнеров, в том числе с продовольствием, отметил Кубраков.
По его словам, коридор будет в первую очередь использоваться для эвакуации судов, находившихся в портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ.
Чиновник напомнил, что последний раз судно выходило в рамках Зерновой сделки 16 июля из порта Одесса.
Он опубликовал фото, на котором видны судно и Воронцовский маяк в Одесском порту.
Движение корабля можно отслеживать с помощью сайта MarineTraffic, который предоставляет информацию в режиме реального времени о движении судов и текущем местонахождении кораблей в гаванях и портах.
Согласно сайту, корабль находится рядом с румынским городом Сфинту-Георге.
Судно должно прибыть к месту назначения в 10:00 17 августа.
- 17 июля 2023 года Россия объявила о выходе по Черноморской зерновой инициативе. В течение следующих дней РФ начала наносить массированные удары дронами и ракетами по городам на юге Украины.
- Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.
- В ночь на 16 августа российские захватчики атаковали Украину несколькими волнами дронов-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона сбила 13 целей в Николаевской и Одесской областях.
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