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Прорыв блокады. Первый корабль прошел через украинский коридор – можно следить онлайн

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 23:05
Прорыв блокады. Первый корабль прошел через украинский коридор – можно следить онлайн - Фото
Судно Joseph Schulte (Фото: Александр Кубраков)

Первое гражданское судно прошло через украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Это контейнеровоз Joseph Schulte, идущий под флагом Гонконга, сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Сейчас корабль направляется в пролив Босфор, сообщил президент Владимир Зеленский.

Он назвал это важным шагом для восстановления свободы судоходства в Черном море.

Ранее Украина официально проинформировала Международную морскую организацию о работе этого коридора, отметил президент.

"ИМО еще раз подтвердила суверенные права Украины на регулирование навигации и призвала Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции", – написал Зеленский.

Глава Мининфраструктуры сообщил, что контейнеровоз находился в порту Одессы с 23 февраля 2022 года.

На борту судна имеется более 30 000 тонн груза – 2114 контейнеров, в том числе с продовольствием, отметил Кубраков.

По его словам, коридор будет в первую очередь использоваться для эвакуации судов, находившихся в портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения РФ.

Чиновник напомнил, что последний раз судно выходило в рамках Зерновой сделки 16 июля из порта Одесса.

Он опубликовал фото, на котором видны судно и Воронцовский маяк в Одесском порту.

Фото: Александр Кубраков

Движение корабля можно отслеживать с помощью сайта MarineTraffic, который предоставляет информацию в режиме реального времени о движении судов и текущем местонахождении кораблей в гаванях и портах.

Согласно сайту, корабль находится рядом с румынским городом Сфинту-Георге.

Судно должно прибыть к месту назначения в 10:00 17 августа.

Скриншот MarineTraffic

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Артём Джерипа
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Владимир ЗеленскийвойнаОдессасудоходствоалександр кубраковзерновой коридорJoseph Schulte
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