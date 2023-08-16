RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Прорив блокади. Перший корабель пройшов через український коридор – можна слідкувати онлайн

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 23:05
Прорив блокади. Перший корабель пройшов через український коридор – можна слідкувати онлайн - Фото
Судно Joseph Schulte (Фото: Олександр Кубраков)

Перше цивільне судно пройшло через український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Це контейнеровоз Joseph Schulte, який йде під прапором Гонконгу, повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Зараз корабель прямує до протоки Босфор, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він назвав це важливим кроком до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.

Раніше Україна офіційно поінформувала Міжнародну морську організацію про роботу цього коридору, зазначив президент.

"ІМО вкотре підтвердила суверенні права України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій", – написав Зеленський.

Очільник Мінінфраструктури повідомив, що контейнеровоз знаходився в порту Одеси з 23 лютого 2022 року.

На борту судна є понад 30 000 тонн вантажу – 2114 контейнерів, зокрема з продовольством, зазначив Кубраков.

За його словами, коридор першочергово використовуватиметься для евакуації суден, які перебували в портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Посадовець нагадав, що востаннє судно виходило в рамках Зернової угоди 16 липня з порту Одеса.

Він опублікував фото, на якому видно судно та Воронцовський маяк в Одеському порті.

Фото: Олександр Кубраков

Рух корабля можна відстежувати за допомогою сайту MarineTraffic, який надає інформацію в режимі реального часу про рух суден і поточне місцеперебування кораблів у гаванях і портах.

Згідно з сайтом, корабель знаходиться поряд з румунським містом Сфинту-Георге.

Судно має прибути до місця призначення о 10:00 17 серпня.

Скриншот MarineTraffic

Читайте також: Зеленський провів Ставку: ситуація на фронті, дрони та боєприпаси – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийвійнаодесаОлександр Кубраковсудноплавствозерновий коридорJoseph Schulte
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 