Прорив блокади. Перший корабель пройшов через український коридор – можна слідкувати онлайн

Перше цивільне судно пройшло через український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Це контейнеровоз Joseph Schulte, який йде під прапором Гонконгу, повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Зараз корабель прямує до протоки Босфор, повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він назвав це важливим кроком до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.

Раніше Україна офіційно поінформувала Міжнародну морську організацію про роботу цього коридору, зазначив президент.

"ІМО вкотре підтвердила суверенні права України на регулювання навігації та закликала Росію припинити погрози й дотримуватися міжнародних конвенцій", – написав Зеленський.

Щойно Україна зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору.



Раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2023

Очільник Мінінфраструктури повідомив, що контейнеровоз знаходився в порту Одеси з 23 лютого 2022 року.

На борту судна є понад 30 000 тонн вантажу – 2114 контейнерів, зокрема з продовольством, зазначив Кубраков.

За його словами, коридор першочергово використовуватиметься для евакуації суден, які перебували в портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Посадовець нагадав, що востаннє судно виходило в рамках Зернової угоди 16 липня з порту Одеса.

Він опублікував фото, на якому видно судно та Воронцовський маяк в Одеському порті.

Рух корабля можна відстежувати за допомогою сайту MarineTraffic, який надає інформацію в режимі реального часу про рух суден і поточне місцеперебування кораблів у гаванях і портах.

Згідно з сайтом, корабель знаходиться поряд з румунським містом Сфинту-Георге.

Судно має прибути до місця призначення о 10:00 17 серпня.

17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Впродовж наступних днів РФ почала завдавати масованих ударів дронами та ракетами по містах на півдні України.

Росія почала атакувати українські порти як в районі Одеси, так і на Дунаї.

У ніч проти 16 серпня російські загарбники атакували Україну кількома хвилями дронів-камікадзе Shahed-136, протиповітряна оборона збила 13 цілей у Миколаївській та Одеській областях.

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