Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній обговорювались фронтові та оборонні питання, розповів він у відеозверненні.

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На Ставці командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках.

З головнокомандувачем та Міністерством оборони велась розмова про боєприпаси.

З віцепрем'єром Михайлом Федоровим та Держспецзв'язком обговорювали те, що стосується дронів та українських технологічних можливостей.

"У кожній бойовій бригаді воїни найперше запитують про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону", – пояснив президент.

Він зазначив, що відповіддю на такі запитання є робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, а також робота в Україні.

"Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується", – сказав президент.

Також Зеленський провів тривалу нараду щодо української міжнародної активності у другій половині серпня:"Нові пакети оборони. Нові політичні рішення заради України. Підтримка для нашої держави й людей".

Президент звернувся до світу та закликав відреагувати на черговий російський удар по портовій інфраструктурі на півдні України, а також закликав активно протидіяти цьому спільними зусиллями.

14 серпня Зеленський відвідав фронтову зону – бійців 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, які ведуть наступальні дії у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Наступного дня Зеленський продовжив поїздки на передову, президент вирушив в Запоріжжя, де зустрівся з воїнами та командуванням бригад.

15 серпня президент відвідав бойові бригади Сил оборони у Запорізькій області. Зеленський та генерал Тарнавський побували у розташуваннях дев'яти бригад.

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