RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський провів Ставку: ситуація на фронті, дрони та боєприпаси – відео видео

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 20:59
Відео: Офіс президента України
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній обговорювались фронтові та оборонні питання, розповів він у відеозверненні.

На Ставці командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках.

З головнокомандувачем та Міністерством оборони велась розмова про боєприпаси.

З віцепрем'єром Михайлом Федоровим та Держспецзв'язком обговорювали те, що стосується дронів та українських технологічних можливостей.

"У кожній бойовій бригаді воїни найперше запитують про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону", – пояснив президент.

Він зазначив, що відповіддю на такі запитання є робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, а також робота в Україні.

"Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується", – сказав президент.

Також Зеленський провів тривалу нараду щодо української міжнародної активності у другій половині серпня:"Нові пакети оборони. Нові політичні рішення заради України. Підтримка для нашої держави й людей".

Президент звернувся до світу та закликав відреагувати на черговий російський удар по портовій інфраструктурі на півдні України, а також закликав активно протидіяти цьому спільними зусиллями.

  • 14 серпня Зеленський відвідав фронтову зону – бійців 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, які ведуть наступальні дії у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".
  • Наступного дня Зеленський продовжив поїздки на передову, президент вирушив в Запоріжжя, де зустрівся з воїнами та командуванням бригад.
  • 15 серпня президент відвідав бойові бригади Сил оборони у Запорізькій області. Зеленський та генерал Тарнавський побували у розташуваннях дев'яти бригад.

Читайте також: Залужний, Буданов та командування ЗСУ зустрілись з колегами зі США та Британії

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнадрони
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 