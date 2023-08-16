Президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. На ней обсуждались фронтовые и оборонные вопросы, рассказал он в видеообращении.

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На Ставке командующие доложили о ситуации на восточных и южных направлениях.

С главнокомандующим и Министерством обороны шел разговор о боеприпасах.

С вице-премьером Михаилом Федоровым и Госспецсвязью обсуждали то, что касается дронов и украинских технологических возможностей.

"В каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов задают вопросы о беспилотниках, о средствах радиоэлектронной борьбы, о военной противовоздушной обороне", – пояснил президент.

Он отметил, что ответ на такие вопросы – работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, а также работа в Украине.

"Необходимо производство. Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется", – сказал президент.

Также Зеленский провел длительное совещание по украинской международной активности во второй половине августа: "Новые пакеты обороны. Новые политические решения ради Украины. Поддержка для нашего государства и людей".

Президент обратился к миру и призвал отреагировать на очередной российский удар по портовой инфраструктуре на юге Украины, а также призвал активно противодействовать этому совместными усилиями.

14 августа Зеленский посетил фронтовую зону – бойцов 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, ведущих наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

На следующий день Зеленский продолжил поездки на передовую, президент отправился в Запорожье, где встретился с воинами и командованием бригад.

15 августа президент посетил боевые бригады Сил обороны в Запорожской области. Зеленский и генерал Тарнавский побывали в расположении девяти бригад.

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