Президент Владимир Зеленский посетил боевые бригады Сил обороны в Запорожской области. Глава государства вместе с генералом Александром Тарнавским побывал в расположении девяти бригад, рассказал он в видеообращении.

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"Вместе с генералом Тарнавским были в расположениях 3-й и 15-й бригад оперативного назначения Нацгвардии, 47-й и 65-й отдельных механизированных бригад, 46-й аэромобильной бригады; 10-й армейский корпус – 116-я, 117-я и 118 бригады. Каждая – особенная, все – молодцы", – сказал Зеленский.

Также президент посетил передовое хирургическое отделение.

Зеленский пообщался с комбригами и комбатами о нуждах украинских защитников: "То, что они реально ощущают на передовой".

По его словам, все, о чем говорили офицеры, будет "звучать" на ставке верховного главнокомандующего.

"Когда такое общение – бригада за бригадой, и у всех – реальный боевой опыт, – то можно оценить ситуацию значительно глубже, увидеть, как конкретный опыт одной бригады применим другими подразделениями и масштабирован на все наши силы обороны", – пояснил президент.

Были зафиксированы конкретные потребности: средства радиоэлектронной борьбы, бронированные эвакуационные машины "медевак ".

Кроме этого, обсуждали дополнительные организационные вопросы, в частности, относительно офицерских званий.

Президент назвал тренировки воинов одной из ключевых задач.

"Реальный боевой опыт, современные вызовы и тенденции на поле боя, огонь и маневр, мастерство, которое есть у наших воинов, которое нужно распространять на все бригады, а также сделать это приоритетом в учебных центрах, особенно во время обучения мобилизованных", – сказал он.

На встрече комбаты озвучили отзывы о боевом применении техники и оружия, предоставляемого партнерами.

"Каждый такой отзыв – это то, о чем будем говорить с лидерами", – отметил президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогал с ликвидацией последствий российских ракетных атак последних дней.

"Ежедневно должны помнить: шаги вперед наших воинов на передовой приближают безопасность и защиту для всех наших городов и сел. А чем больше силы у нашей ПВО, тем больше возможностей тыловых областей работать для обороны", – сказал он.

По словам президента, Украина уже увеличивает военное производство "даже в таких условиях, как сейчас", и будет увеличивать его в дальнейшем.

14 августа Зеленский посетил фронтовую зону – бойцов 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, ведущих наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

На следующий день Зеленский продолжил поездки на передовую, президент отправился в Запорожье, где встретился с воинами и командованием бригад.

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