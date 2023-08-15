Президент Володимир Зеленський відвідав бойові бригади Сил оборони у Запорізькій області. Очільник держави разом з генералом Олександром Тарнавським побував у розташуваннях дев'яти бригад, розповів він у відеозверненні.

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"Разом із генералом Тарнавським були в розташуваннях 3-ї та 15-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, 47-ї та 65-ї окремих механізованих бригад, 46-ї аеромобільної бригади; 10-й армійський корпус – 116-та, 117-та і 118-та бригади. Кожна – особлива, всі – молодці", – сказав Зеленський.

Також президент відвідав передове хірургічне відділення.

Зеленський поспілкувався з комбригами та комбатами про потреби українських захисників: "Те, що вони реально відчувають на передовій".

За його словами, все, про що говорили офіцери, "звучатиме" на ставці верховного головнокомандувача.

"Коли таке спілкування – бригада за бригадою, і у всіх – реальний бойовий досвід, – то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід однієї бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі наші сили оборони", – пояснив президент.

Було зафіксовано конкретні потреби: засоби радіоелектронної боротьби, броньовані евакуаційні машини "медевак".

Окрім цього, обговорювали додаткові організаційні питання, зокрема щодо офіцерських звань.

Президент назвав тренування воїнів одним з ключових завдань.

"Реальний бойовий досвід, сучасні виклики й тенденції на полі бою, вогонь і маневр, майстерність, яка є в наших воїнів та яку треба поширювати на всі бригади, а також зробити це пріоритетом у навчальних центрах, особливо під час навчання мобілізованих", – сказав він.

На зустрічі комбати озвучили відгуки про бойове застосування техніки та зброї, яку надають партнери.

"Кожен такий відгук – це те, про що будемо говорити з лідерами", – зазначив президент.

Зеленський подякував всім, хто допомагав з ліквідацією наслідків російських ракетних атак останніх днів.

"Щодня маємо памʼятати: кроки вперед наших воїнів на передовій наближають безпеку й захист для всіх наших міст і сіл. А що більше сили в нашої ППО, то більше можливостей тилових областей працювати для оборони", – зауважив він.

За словами президента, Україна вже збільшує військове виробництво "навіть у таких умовах, як зараз", і збільшуватиме його надалі.

14 серпня Зеленський відвідав фронтову зону – бійців 22 ОМБр, 5 ОШБр, 80 ОДШБр, 57 ОМБр, 92 ОМБр, 3 ОШБр, які ведуть наступальні дії у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Наступного дня Зеленський продовжив поїздки на передову, президент вирушив на Запоріжжя, де зустрівся з воїнами та командуванням бригад.

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