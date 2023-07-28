Российский военный корабль угрожал гражданскому судну, чтобы это не шло в Украину. Видео с переговорами распространила Государственная пограничная служба.

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"Российские военные корабли продолжают действовать агрессивно и дерзко в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права", – комментирует ГПСУ.

Был записан разговор оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, проходившим неподалеку от одного из украинских портов.

Захватчик спросил о принадлежности судна, какой груз везет и есть ли на борту оружие.

Оккупант заявил, что любая перевозка в Украину считается РФ как потенциальная транспортировка военного груза.

Страна, под флагом которой идет судно, будет считаться Россией вовлеченной в войну, сообщил россиянин.

17 июля 2023 года Россия объявила о выходе по Черноморской зерновой инициативе и заявила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. Украинское оборонное ведомство зеркально пригрозило РФ на угрозы судам в море.

В течение следующих дней РФ начала наносить массированные удары дронами и ракетами по городам на юге Украины. В частности, в ночь на 23 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.

Ночью 27 июля страна-террорист РФ ударила ракетами "Калибр" по порту в Одесской области. В результате погиб местный житель.

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