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Российский военный корабль угрожал гражданскому судну, чтобы не шло в Украину – аудио видео

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 15:21
Видео: ГПСУ
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Российский военный корабль угрожал гражданскому судну, чтобы это не шло в Украину. Видео с переговорами распространила Государственная пограничная служба.

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"Российские военные корабли продолжают действовать агрессивно и дерзко в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права", – комментирует ГПСУ.

Был записан разговор оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, проходившим неподалеку от одного из украинских портов.

Захватчик спросил о принадлежности судна, какой груз везет и есть ли на борту оружие.

Оккупант заявил, что любая перевозка в Украину считается РФ как потенциальная транспортировка военного груза.

Страна, под флагом которой идет судно, будет считаться Россией вовлеченной в войну, сообщил россиянин.

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Артём Джерипа
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