Російський військовий корабель погрожував цивільному судну, аби те не йшло в Україну. Відео з перемовинами поширила Державна прикордонна служба.

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"Російські військові кораблі продовжують діяти агресивно та зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права", – коментує ДПСУ.

Була записана розмова окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок з судном, яке проходило неподалік від одного з українських портів.

Загарбник запитав приналежність судна, який вантаж везе та чи є на борту зброя.

Окупант заявив, що будь-яке перевезення в Україну вважається РФ як потенційне транспортування військового вантажу.

Країна, під прапором якої йде судно вважатиметься Росією втягнутою у війну, повідомив росіянин.

17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи та заявила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна після цієї дати. Українське оборонне відомство дзеркально пригрозило РФ на погрози судам у морі.

Впродовж наступних днів РФ почала завдавати масованих ударів дронами та ракетами по містах на півдні України. Зокрема, у ніч проти 23 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є жертви серед місцевих мешканців та руйнування.

Вночі 27 липня країна-терорист РФ вдарила ракетами "Калібр" по порту в Одеській області. Внаслідок цього загинув місцевий мешканець.

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