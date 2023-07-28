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Російський військовий корабель погрожував цивільному судну, щоб не йшло в Україну – аудіо видео

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28.07.2023, 15:21
Відео: ДПСУ
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Російський військовий корабель погрожував цивільному судну, аби те не йшло в Україну.  Відео з перемовинами поширила Державна прикордонна служба.

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"Російські військові кораблі продовжують діяти агресивно та зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права", – коментує ДПСУ.

Була записана розмова окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок з судном, яке проходило неподалік від одного з українських портів.

Загарбник запитав приналежність судна, який вантаж везе та чи є на борту зброя.

Окупант заявив, що будь-яке перевезення в Україну вважається РФ як потенційне транспортування військового вантажу.

Країна, під прапором якої йде судно вважатиметься Росією втягнутою у війну, повідомив росіянин.

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Артем Джеріпа
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