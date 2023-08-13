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Россия впервые заявила о принудительной остановке судна, которое шло в Измаил

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 13:46
Россия впервые заявила о принудительной остановке судна, которое шло в Измаил - Фото
Фото: Marine Traffic / Сергей Кривенко

Министерство обороны России утверждает, что в воскресенье, 13 августа, в 6:40 утра российский патрульный корабль "Василий Быков" остановил в юго-западной части Черного моря для досмотра судно, направлявшееся в украинский порт Измаил.

В заявлении ведомства говорится, что экипаж сухогруза Sukru Okan под флагом Палау якобы не отреагировал на требования российской стороны, поэтому для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия.

Далее в воздух подняли вертолет Ка-29. После переговоров по радиосвязи капитан разрешил российским военным взойти на борт сухогруза и провести осмотр. После завершения Sukru Okan продолжил движение.

Это впервые, когда Минобороны России заявляет об обстреле судна, которое шло в украинский порт.

На сайте Vessel Finder указано, что Sukru Okan в это время находилось в международных водах, а затем резко взяло курс на внутренние воды Турции, а по состоянию на 12 часов дня по киевскому времени находилось в водах Болгарии.

Россия впервые заявила о принудительной остановке судна, которое шло в Измаил
  • В июле 2023 года Россия вышла по Черноморской зерновой инициативе и предупредила, что буде считать все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, потенциальными перевозчиками военных грузов.
Андрей Водяный
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войначерное море
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