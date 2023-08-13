Росія вперше заявила про примусову зупинку судна, яке йшло до Ізмаїлу

Міністерство оборони Росії стверджує, що у неділю, 13 серпня, о 6:40 ранку російський патрульний корабель "Василь Биков" зупинив у південно-західній частині Чорного моря для огляду судно, яке прямувало до українського порту Ізмаїл.

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У заяві відомства йдеться, що екіпаж суховантажного судна Sukru Okan під прапором Палау нібито не відреагував на вимоги російської сторони, тому для примусової зупинки судна з російського бойового корабля було відкрито попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї.

Далі у повітря підняли гелікоптер Ка-29. Після переговорів з радіозв'язку капітан дозволив російським військовим зійти на борт суховантажного судна і провести огляд. Після завершення Sukru Okan продовжив рух.

Це вперше, коли Міноборони Росії заявляє про обстріл судна, яке йшло до українського порту.

На сайті Vessel Finder вказано, що Sukru Okan у цей час перебувало в міжнародних водах, а після цього різко взяло курс на внутрішні води Туреччини, а станом на 12 годин дня за київським часом знаходилось в водах Болгарії.

У липні 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й попередила, що вважатиме всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, потенційними перевізниками військових вантажів.

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