Росія ризикує війною з НАТО в Чорному морі через перехоплення кораблів – ексадмірал Ставрідіс

Росія ризикує розпалити пряму війну з НАТО, перехоплюючи кораблі в міжнародних водах та намагаючись нав'язати Україні економічний контроль, заявив адмірал США у відставці Джеймс Ставрідіс. Про це колишній Верховний головнокомандувач збройних сил НАТО в Європі розповів в інтерв'ю виданню Politico.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, ескалація на морі, включно з висадкою росіян на судно Sukru Okan, може змусити партнерів України втрутитись, щоб запобігти руйнуванню української економіки.

"Дії Росії в міжнародних водах Чорного моря створюють реальний ризик ескалації цього до війни на морі між НАТО і Російською Федерацією. [Альянс] не збирається надавати Україні всю зброю та гроші, лише щоб спостерігати, як Росія душить їхню економіку незаконною блокадою", – сказав він.

Ставрідіс назвав російську тактику щодо Sukru Okan "рівнозначною піратству", оскільки Кремль докладає більше зусиль, щоб підірвати торгівлю між Україною та рештою Європи.

"Якщо Росія почне захоплювати судна або намагатиметься їх відлякати, я думаю, ймовірно, НАТО відповість підтримкою гуманітарного коридору для судноплавства", — сказав ексадмірал.

За його словами, Альянс міг би захищати судна, які прямують до українського порту "Одеса" та з нього "з бойовими літаками НАТО над головою та, можливо, військовими кораблями НАТО в супроводі".

Також Ставрідіс заявив, що підтримка з боку членів НАТО, які мають вихід до Чорного моря означатиме, що "російський Чорноморський флот буде перевершений у військовому плані".

Серед таких країн Альянсу є Туреччина, Румунія та Болгарія.

13 серпня російський бойовий корабель відкрив вогонь по турецькому вантажному судну Sukru Okan, яке йшло під прапором Палау. Судно не відреагувало на вимогу російських військових зупинитися для огляду. Внаслідок цього російський корабель здійснив примусову зупинку, а російські військові висадились на судно з вертольота. Після перевірки судно було відпущене, однак воно змінило свій маршрут та зупинилося в одному з румунських портів. Агенція Bloomberg повідомила, що російська атака на судно призвела до підвищення глобальних цін на пшеницю.

16 серпня перше цивільне судно Joseph Schulte пройшло через український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту.

Наприкінці липня Ставрідіс заявив, що НАТО та Сполучені Штати могли б супроводжувати у морі вантажі з українським зерном, і вони мають можливості для цього.

Читайте також: Російський військовий корабель погрожував цивільному судну, щоб не йшло в Україну – аудіо

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.