НАТО має контракти на закупівлю боєприпасів на $2,5 млрд – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має рамкові контракти на суму $2,5 млрд для поповнення запасів країн-учасниць. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
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За словами Столтенберга, НАТО має "всеосяжні рамкові контракти зі збройовими компаніями" на суму 2,4 млрд євро (близько $2,53 млрд) на отримання боєприпасів.
Він підкреслив, що такі контракти дозволять членам НАТО поповнити свої вичерпані запаси, а також продовжать забезпечувати Україну боєприпасами.
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Генсек НАТО додав, що саме надання боєприпасів є "ключовим фактором у війні".
- 28 вересня Столтенберг приїхав з неанонсованим візитом до Києва. Він зустрівся з Зеленським, обговорили питання посилення ППО.
- Також до України прибув міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.
- Пізніше французькі медіа повідомили, що до Києва приїхав очільник французького оборонного відомства Себастьян Лекорню.
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