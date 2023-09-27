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Литва передает ВМС Украины морские радиолокационные станции

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 12:18
Литва передает ВМС Украины морские радиолокационные станции - Фото
Фото - Минобороны Литвы

ВМС Литвы передали Украине комплекты радиолокационного оборудования для морского наблюдения, сообщает Министерство обороны страны.  

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Радарные установки обеспечат наблюдение и усилят возможности по мониторингу морской ситуации. Техника была отправлена ​​исходя из потребностей по запросу ВМС Украины, говорится в сообщении.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что "для Украины, которую разрушает развязанная Россией война, эти радиолокационные устройства важны не только для защиты ее территориальных вод, но и для обеспечения безопасности ее граждан".

Министерство напоминает, что Литва не только регулярно передает ВСУ военную технику и оборудование, но также активно обучает военных, обеспечивает их лечение и реабилитацию, готовит экспертные консультации и выделяет средства в международные фонды поддержки Украины. 

Литва также разработала долгосрочный план поддержки Украины и выделила еще 200 млн евро в пакет военной помощи.

  • 23 августа 2023 года президент Литвы объявил, что в сентябре Вильнюс передаст Украине пусковые установки систем противовоздушной обороны NASAMS.
  • 24 августа Литва направила Украине очередной пакет военной поддержки на 41 млн евро, в который вошли боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, комплекты морских смотровых радаров, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, антидроновые средства.
  • 8 сентября Литва передала Силам обороны Украины 1,5 млн патронов.
Сергей Бережной
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