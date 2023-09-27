Литва передает ВМС Украины морские радиолокационные станции

ВМС Литвы передали Украине комплекты радиолокационного оборудования для морского наблюдения, сообщает Министерство обороны страны.

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Радарные установки обеспечат наблюдение и усилят возможности по мониторингу морской ситуации. Техника была отправлена ​​исходя из потребностей по запросу ВМС Украины, говорится в сообщении.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что "для Украины, которую разрушает развязанная Россией война, эти радиолокационные устройства важны не только для защиты ее территориальных вод, но и для обеспечения безопасности ее граждан".

Министерство напоминает, что Литва не только регулярно передает ВСУ военную технику и оборудование, но также активно обучает военных, обеспечивает их лечение и реабилитацию, готовит экспертные консультации и выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

Литва также разработала долгосрочный план поддержки Украины и выделила еще 200 млн евро в пакет военной помощи.

23 августа 2023 года президент Литвы объявил, что в сентябре Вильнюс передаст Украине пусковые установки систем противовоздушной обороны NASAMS.

24 августа Литва направила Украине очередной пакет военной поддержки на 41 млн евро, в который вошли боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, комплекты морских смотровых радаров, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, антидроновые средства.

8 сентября Литва передала Силам обороны Украины 1,5 млн патронов.

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