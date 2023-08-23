В сентябре Литва передаст Украине пусковые установки NASAMS

В сентябре Литва передаст Украине пусковые установки систем противовоздушной обороны NASAMS. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа написал в Twitter.

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"Сегодня в Киеве я сказал моему дорогому другу президенту Зеленскому, что Литва будет поддерживать Украину до победы. Литва поставит в Украину пусковые установки NASAMS в следующем месяце", – написал Науседа.

23 августа президенты Литвы и Португалии прибыли в Киев.

14 августа пресс-служба норвежской компании Kongsberg сообщила, что государство предоставит Украине систему борьбы с вражескими беспилотниками.

18 августа стало известно, что Британия предоставит Украине ПВО на $114 млн, самое дорогое – антидроновая защита.

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