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У вересні Литва передасть Україні пускові установки NASAMS

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 16:24
У вересні Литва передасть Україні пускові установки NASAMS - Фото
Гітанас Науседа та Володимир Зеленський (Фото: twitter/GitanasNauseda)

У вересні Литва передасть Україні пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це президент Литви Гітанас Науседа написав у Twitter.

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"Сьогодні у Києві я сказав моєму дорогому другу президенту Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва поставить в Україну пускові установки NASAMS наступного місяця", – написав Науседа.

23 серпня президенти Литви та Португалії прибули до Києва.

  • 14 серпня пресслужба норвезької компанії Kongsberg повідомила, що держава надасть Україні систему боротьби з ворожими безпілотниками.
  • 18 серпня стало відомо, що Британія надасть Україні ППО на $114 млн, найдорожче – антидроновий захист.
Наталія Медведєва
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війналитваГітанас НауседаппоNASAMS
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