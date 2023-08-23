У вересні Литва передасть Україні пускові установки NASAMS

У вересні Литва передасть Україні пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це президент Литви Гітанас Науседа написав у Twitter.

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"Сьогодні у Києві я сказав моєму дорогому другу президенту Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва поставить в Україну пускові установки NASAMS наступного місяця", – написав Науседа.

23 серпня президенти Литви та Португалії прибули до Києва.

14 серпня пресслужба норвезької компанії Kongsberg повідомила, що держава надасть Україні систему боротьби з ворожими безпілотниками.

18 серпня стало відомо, що Британія надасть Україні ППО на $114 млн, найдорожче – антидроновий захист.

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