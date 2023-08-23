У вересні Литва передасть Україні пускові установки NASAMS
23.08.2023, 16:24
Гітанас Науседа та Володимир Зеленський (Фото: twitter/GitanasNauseda)
У вересні Литва передасть Україні пускові установки систем протиповітряної оборони NASAMS. Про це президент Литви Гітанас Науседа написав у Twitter.
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"Сьогодні у Києві я сказав моєму дорогому другу президенту Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва поставить в Україну пускові установки NASAMS наступного місяця", – написав Науседа.
23 серпня президенти Литви та Португалії прибули до Києва.
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