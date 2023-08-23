Президенти Литви та Португалії прибули до України – фото

Президенти Литви та Португалії Гітанас Науседа та Марселу Ребелу ді Соза у День Державного прапора прибули до Києва для подальшої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це лідери європейських держав повідомили у Twitter, додаткову інформацію публікує португальське видання Observador та литовське Lrytas.

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Ребелу ді Соза прибув до Києва о 7:36 ранку і планує пробути там дві доби.

За даними місцевого медіа, президент Португалії назвав три цілі свого візиту.

По-перше, "продовжити португальську присутність" в Україні, демонструючи солідарність в усіх сферах: політичній, дипломатичній, гуманітарній, військовій.

По-друге, — взяти участь у відзначенні Дня Незалежності України, що "дуже важливо в період, коли українські військові здійснюють контрнаступ для звільнення територій та утвердження свого суверенітету".

По-третє, президент планує взяти участь у саміті, "який підтвердить позицію Португалії щодо Криму". Він наголосив, що його країна "ніколи не мирилася з тим", що півострів опинився під окупацією Росії.

Слідом за ним до України прибув президент Литви. У дописі в Twitter він наголосив на тому, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.

За даними литовських журналістів, Науседа візьме участь у святкуванні Дня Незалежності України та буде присутній на саміті Міжнародної Кримської платформи.

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