Президенты Литвы и Португалии прибыли в Украину – фото

Президенты Литвы и Португалии Гитанас Науседа и Марселу Ребелу ди Соза в День Государственного флага прибыли в Киев для дальнейшей встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом лидеры европейских государств сообщили в Twitter, дополнительную информацию публикует португальское издание Observador и литовское Lrytas.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ребелу ди Соза прибыл в Киев в 7:36 утра, и планирует пробыть там двое суток.

По данным местного медиа, президент Португалии назвал три цели своего визита.

Во-первых, "продолжить португальское присутствие" в Украине, демонстрируя солидарность во всех областях: политической, дипломатической, гуманитарной, военной.

Во-вторых, принять участие в праздновании Дня Независимости Украины, что "очень важно в период, когда украинские военные осуществляют контрнаступление для освобождения территорий и утверждения своего суверенитета".

В-третьих, президент планирует принять участие в саммите, "который подтвердит позицию Португалии по Крыму". Он подчеркнул, что его страна "никогда не мирилась с тем", что полуостров оказался под оккупацией России.

Следом за ним в Украину прибыл президент Литвы. В сообщении в Twitter он отметил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

По данным литовских журналистов, Науседа примет участие в праздновании Дня Независимости и будет присутствовать на саммите Международной Крымской платформы.

Читайте также: Зеленский встретился с "другом Путина" Вучичем, рассказал ему о войне – фото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.