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Британія надасть Україні ППО на $114 млн, найдорожче – антидроновий захист

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 08:59
Британія надасть Україні ППО на $114 млн, найдорожче – антидроновий захист - Фото
Фото: KONGSBERG

Міністерство оборони Великої Британії підписало три контракти на постачання в Україну засобів протиповітряної оборони на суму понад 90 млн фунтів стерлінгів (~$114 млн). Найбільший контракт піде на системи протидії безпілотникам. Міноборони Британії підписало контракти від імені Міжнародного фонду для України, йдеться у повідомленні відомства.

Сума найбільшого контракту становить близько $71 млн, на неї закуплять системи боротьби з ворожими безпілотниками, ще два контракти підуть на забезпечення додаткових можливостей ППО, повідомило відомство.

Договір укладено з норвезькою компанією Kongsberg, він передбачає закупівлю встановлених на транспортних засобах систем протидії безпілотникам для виявлення, відстеження, знищення або виведення з ладу БПЛА.

Система CORTEX Typhon розроблена для роботи лише двома користувачами, її можна швидко розгортати та переміщувати для максимальної ефективності роботи, зауважує Міноборони Британії.

Вона може працювати окремо або як частина інтегрованої мережі та використовувати складний набір датчиків, камер, радарів та електронного обладнання для спостереження.

"Ці системи протиповітряної оборони мають можливості та гнучкість для швидкого розгортання або для захисту цивільного населення та інфраструктури України, або для використання на лінії фронту", – сказав очільник Міноборони Британії Бен Воллес.

  • 10 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про "результативну" розмову з представниками Великої Британії щодо оборонної підтримки українських сил.
  • 14 серпня пресслужба норвезької компанії Kongsberg повідомила, що держава надасть Україні системи боротьби з ворожими безпілотниками.
  • 15 серпня головнокомандувач Залужний, глава ГУР Буданов та топкомандування ЗСУ зустрілись із начальником Штабу оборони Великої Британії та головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі.

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Артем Джеріпа
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