Президент Володимир Зеленський заявив про "результативну" розмову з представниками Великої Британії щодо оборонної підтримки українських сил. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, не вдаючись у деталі.

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Зеленський сказав, що Україна працює над підготовкою більшої кількості оборонних пакетів для ЗСУ та більшої кількості захисних систем для всього суспільства країни, зокрема систем протиповітряної оборони.

"Мав також сьогодні розмову з представниками військового керівництва Великої Британії – закриту розмову. Але результативну розмову", – сказав президент.

11 травня 2023 року британський міністр оборони Воллес підтвердив передання Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Через кілька тижнів Резніков заявив, що 100% пусків цих ракет були точними.

Сьогодні українське військово-політичне керівництво провело розширені переговори з американськими колегами.

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