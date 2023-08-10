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Зеленський заявив про закриту і результативну розмову з військовим керівництвом Британії видео

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10.08.2023, 22:30
Відео: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський заявив про "результативну" розмову з представниками Великої Британії щодо оборонної підтримки українських сил. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, не вдаючись у деталі.


Зеленський сказав, що Україна працює над підготовкою більшої кількості оборонних пакетів для ЗСУ та більшої кількості захисних систем для всього суспільства країни, зокрема систем протиповітряної оборони.

"Мав також сьогодні розмову з представниками військового керівництва Великої Британії – закриту розмову. Але результативну розмову", – сказав президент.

  • 11 травня 2023 року британський міністр оборони Воллес підтвердив передання Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Через кілька тижнів Резніков заявив, що 100% пусків цих ракет були точними.
  • Сьогодні українське військово-політичне керівництво провело розширені переговори з американськими колегами.

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Оксана Житнюк
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