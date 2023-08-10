Президент Владимир Зеленский заявил о "результативном" разговоре с представителями Великобритании насчет оборонной поддержки украинских сил. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, не вдаваясь в детали.
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Зеленский сказал, что Украина работает над подготовкой большего количества оборонных пакетов для ВСУ и большего количества защитных систем для всего общества страны, в частности систем противовоздушной обороны.
"Имел также сегодня разговор с представителями военного руководства Великобритании – закрытый разговор. Но результативный разговор", – сказал президент.
- 11 мая 2023 года британский министр обороны Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Спустя несколько недель Резников заявил, что 100% пусков этих ракет были точными.
- Сегодня украинское военно-политическое руководство провело расширенные переговоры с американскими коллегами.
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