"Приблизился к Кожедубу". Зеленский присвоил Героя Украины летчику Лазаренко — фото
10.08.2023, 10:08
Ростислав Лазаренко со звездой Героя Украины (Фото: Уманский горсовет)
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины летчику Ростиславу Лазаренко, который имеет более 300 боевых вылетов за плечами. Об этом сообщили в Уманском городском совете.
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Уманчанин Лазаренко имеет звание подполковника и является офицером штурмовой авиации.
Летчик защищает украинское небо с самого начала полномасштабного вторжения России.
"Он совершил сотни вылетов и приблизился к рекорду легендарного украинского летчика Ивана Кожедуба", — сказано в сообщении.
Иван Кожедуб — украинский летчик-ас, который воевал на стороне СССР в годы Второй мировой войны. Наиболее результативный летчик-истребитель в авиации союзников (64 победы). Имел за плечами 330 боевых вылетов и 120 воздушных боев. Был трижды награжден звездой Героя СССР.
- Днем 5 августа 2023 года РФ нанесла удары "Кинжалами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым. Воздушные силы сообщили, что с вечера 5 августа украинская ПВО уничтожила 30 ракет двух типов и 27 дронов-камикадзе Shahed-136.
- Вследствие атаки в Хмельницкой области есть пострадавший и разрушения в Староконстантиновской громаде. ПВО удалось уничтожить большинство ракет, сообщили в ОВА.
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