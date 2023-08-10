"Приблизился к Кожедубу". Зеленский присвоил Героя Украины летчику Лазаренко — фото

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины летчику Ростиславу Лазаренко, который имеет более 300 боевых вылетов за плечами. Об этом сообщили в Уманском городском совете.

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Уманчанин Лазаренко имеет звание подполковника и является офицером штурмовой авиации.

Летчик защищает украинское небо с самого начала полномасштабного вторжения России.

"Он совершил сотни вылетов и приблизился к рекорду легендарного украинского летчика Ивана Кожедуба", — сказано в сообщении.

Иван Кожедуб — украинский летчик-ас, который воевал на стороне СССР в годы Второй мировой войны. Наиболее результативный летчик-истребитель в авиации союзников (64 победы). Имел за плечами 330 боевых вылетов и 120 воздушных боев. Был трижды награжден звездой Героя СССР.

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