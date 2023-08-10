UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Приблизился к Кожедубу". Зеленский присвоил Героя Украины летчику Лазаренко — фото

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 10:08
Ростислав Лазаренко со звездой Героя Украины (Фото: Уманский горсовет)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины летчику Ростиславу Лазаренко, который имеет более 300 боевых вылетов за плечами. Об этом сообщили в Уманском городском совете.

Уманчанин Лазаренко имеет звание подполковника и является офицером штурмовой авиации.

Летчик защищает украинское небо с самого начала полномасштабного вторжения России. 

"Он совершил сотни вылетов и приблизился к рекорду легендарного украинского летчика Ивана Кожедуба", — сказано в сообщении.

Иван Кожедуб — украинский летчик-ас, который воевал на стороне СССР в годы Второй мировой войны. Наиболее результативный летчик-истребитель в авиации союзников (64 победы). Имел за плечами 330 боевых вылетов и 120 воздушных боев. Был трижды награжден звездой Героя СССР. 

Читайте также: ГУР: Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнагерой украинывоздушные силы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 